Kinderarzt Dr. Vitor Gatinho: «Gemüse zu verstecken, bringt wenig»

Wie viel Bewegung brauchen Kinder pro Tag mindestens, und wann raten Sie zu organisierten Aktivitäten wie in Vereinen?

Dr. Gatinho: Kinder sollten laut WHO und DGKJ mindestens 60 Minuten pro Tag körperlich aktiv sein – und zwar mit moderater bis intensiver Bewegung. Dabei zählt jede Form: Rennen, Klettern, Springen, Fahrradfahren, Tanzen. Ab etwa fünf bis sechs Jahren sind Sportvereine sinnvoll, wenn das Kind Spass an Bewegung hat und nicht unter Leistungsdruck gerät. Regelmässige Bewegung stärkt das Herz–Kreislauf–System, die Motorik und auch die psychische Gesundheit. Wichtig ist, dass Bewegung kein Muss ist, sondern Teil eines erfüllten Alltags.