Kindererziehung: In diesen Momenten fühlt sich Tom Brady schuldig

«Wenn ich bei einem Spiel meines Sohnes bin, und ich liebe es, das zu tun, dann verschiebt sich oftmals die Aufmerksamkeit zu uns», sagte der ehemalige NFL–Quarterback im Podcast «Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray». «Ich will ihnen ihre Momente nicht wegnehmen, denn das ist ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihres Erwachsenwerdens», so der Vater von drei Kindern.