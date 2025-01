Kinderstar aus «Jerry Maguire»: Darum verschwand Jonathan Lipnicki

Jonathan Lipnicki: «Ich bin immer dankbar dafür»

Obwohl seine Karriere bislang etwas holprig verlief, ist Lipnicki dankbar für seinen bisherigen Weg. «Ich habe schon in jungen Jahren herausgefunden, was ich für den Rest meines Lebens anstreben möchte, also kann ich nie böse darauf sein. Ich bin immer dankbar dafür», betonte der Schauspieler in dem Interview. Er lebe in der Gegenwart und wolle sich nur auf sich und seine Zukunft im Filmgeschäft konzentrieren. «Ich bin mehr als bereit, ständig an mir zu arbeiten und Verantwortung und Kontrolle für das zu übernehmen, was ich kontrollieren kann.»