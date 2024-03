«King of Queens»-Star Leah Remini feiert College-Abschluss mit 53

In ihren 50ern hat Leah Remini (53) beschlossen, noch einmal die Schul– beziehungsweise Uni–Bank zu drücken. Auf Instagram feiert die «King of Queens»–Schauspielerin nun mit Fans und Followern ihren College–Abschluss, den sie an der New York University (NYU) absolviert hat. Dazu postete sie ein Foto ihres Zeugnisses und eine längere Erklärung für ihre Entscheidung, noch einmal zu studieren.