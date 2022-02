«King Richard»: Schlägt Will Smith sein erstes Oscar-Ass?

Mit Erfolg: Venus und Serena Williams wurden zu Pionierinnen der Tenniswelt und dominierten das Damentennis jahrzehntelang. Ihr Vater geriet in der Öffentlichkeit jedoch manchmal in ein schiefes Licht. In «King Richard» gelingt es Will Smith, sein Image geradezurücken: Er stellt Williams als einen zwar eigenwilligen, im Grunde aber immer der richtigen Intuition folgenden Vater und Coach dar. Sein Vertrauen in das Talent seiner Töchter ist unerschütterlich, gleichzeitig verbietet er den Mädchen lange, an Turnieren teilzunehmen, solange sie ihre Schulausbildung nicht abgeschlossen haben. In einer Szene lehnt er den millionenschweren Scheck eines Sportmarkenvertreters ab - weil er zu wissen glaubt, dass seine Tochter bessere Angebote bekommen wird.