«Kingsman»-Star Taron Egerton hat sich von seiner Freundin getrennt

Turbulente Zeiten für Hollywood-Star Taron Egerton (32): Wie die britische «The Sun» in Erfahrung gebracht haben will, hat sich der «Kingsman»- und «Rocketman»-Schauspieler von seiner Freundin Emily Thomas getrennt. Sechs Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, doch damit soll aus einem bestimmten Grund nun Schluss sein: Der zu vollgestopfte Terminkalender der beiden habe dazu geführt, dass zu «viel Druck auf ihre Beziehung aufgebaut wurde», heisst es in dem Bericht.