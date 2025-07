In Deutschland weiter nur Platz zwei

Kinocharts: «Superman» wehrt Konkurrenz ab und überholt Vorgänger

«Superman» überzeugt in den USA weiter an den Kinokassen, verweist zwei hochkarätige Neustarts auf die Plätze. In Deutschland kommt «Superman» aber auch in der zweiten Woche nicht an einem ebenfalls grossen Namen vorbei.