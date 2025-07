Kinostart «Die nackte Kanone»: Rettet dieser Film die Anarcho-Komödie?

Darum geht es in «Die nackte Kanone»

Lt. Frank Drebin Jr. (Neeson) tritt in «Die nackte Kanone» in die Fussstapfen seines verstorbenen Vaters. In Drebins Polizeirevier in Los Angeles hat sich indes nicht sonderlich viel verändert im Vergleich zu den früheren «Nackte Kanone»–Filmen. Noch immer laufen hier mürrische Männer in billig aussehenden Anzügen herum, während auch Drebins Sidekick Capt. Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser, 38) auf einen berühmten Vater im Polizeidienst zurückblicken kann.