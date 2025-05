Andy Serkis bringt Gollum zurück

Kinostart fix! «Der Herr der Ringe»-Prequel kommt 2027 in die Kinos

Warner Bros. hat das Startdatum für den neuen Film aus dem «Herr der Ringe»–Universum verkündet. «Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum» soll am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen. Andy Serkis wird erneut in die Rolle des Gollum schlüpfen.