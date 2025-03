Kinostart mit Hindernissen: «Schneewittchen» und die sieben Zweifel

Zegler vs. Gadot?

Während Rachel Zegler Schneewittchen verkörpert, schlüpft Gal Gadot (39) in die Rolle der bösen Stiefmutter. Herrscht womöglich auch im wahren Leben dicke Luft zwischen ihnen? Gadot stammt aus Israel und postete in den sozialen Netzwerken regelmässig über ihre Heimat. Selbst im Rahmen ihrer Stern–Enthüllung auf dem Walk of Fame am Dienstag kam es diesbezüglich zu Protesten. Zegler hingegen nutzte ihre Social–Media–Accounts mehrfach, um sich mit den Menschen in Palästina zu solidarisieren.