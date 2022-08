Kinostart «Nope»: Der nächste Horror-Geniestreich von Jordan Peele?

Bereits bei «Get Out» hatte Peele zudem mit Kaluuya zusammengearbeitet, in der Folgezeit reifte auch der Schauspieler zum Oscarpreisträger («Judas and the Black Messiah»). In Bezug auf «Nope» ist Peele einmal mehr voll des Lobes für seinen Hauptdarsteller: «Ich habe noch nie einen Schauspieler so hart arbeiten sehen.» Gesagt hat er das in Hinblick auf das Reittraining, das Kaluuya zu bewältigen hatte, um als «moderner Cowboy» durchzugehen.