Der im Exil lebende Russe schmetterte nach der Vorführung seines Films «Tchaikovsky's Wife» ein «Nein zum Krieg» ins Publikum und erhielt dabei tosenden Applaus der Gäste des Filmfestivals. Er sei überzeugt, dass die Kultur und vor allem die Menschen in der Kulturszene in der Lage seien, den Krieg in der Ukraine zu beenden, so der Filmemacher. Dieses Ende wird seiner Meinung nach irgendwann kommen und es werde wieder Frieden einziehen. Der Wettbewerb um die diesjährige Goldene Palme wurde mit seinem Werk eröffnet.