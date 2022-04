Kirsten Dunst wird 40: Deshalb passt sie nicht nach Hollywood

Sie spricht über ihre Depressionen

Auch echte Hollywood-Stars bleiben nicht von Krankheiten bewahrt. Dunst leidet seit Jahren an Depressionen, wie sie in einem Interview mit «The Sunday Times» preisgab. Deshalb liess sie sich 2008 stationär behandeln. Sie geht mit ihrem Schicksal offen um und teilt es mit der Öffentlichkeit, um anderen zu helfen. «Es ist schwer, über etwas so Persönliches zu sprechen, aber es ist auch wichtig, es mitzuteilen», sagte die Schauspielerin. 2011 wurde Dunst in Cannes für ihre Rolle in «Melancholia» als beste Darstellerin ausgezeichnet. In dem Drama von Lars von Trier (65) spielte sie eine depressive junge Frau. Der Film hat sie dazu bewegt, öffentlich über ihre eigenen Depressionen zu sprechen.