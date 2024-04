Kit Harington bestätigt: «GoT»-Spin-off mit Jon Snow kommt nicht

Das erste «Game of Thrones»–Spin–off «House of the Dragon» geht in diesem Sommer auf dem US–Kanal HBO weiter. Doch auch eine zweite Serien–Auskopplung zum epischen Fantasy–Erfolg ist bereits in der Mache. Für die Show «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» stehen bereits die zwei Hauptdarsteller fest. Der irische Darsteller Peter Claffey und der erst neunjährige Brite Dexter Sol Ansell werden in der Adaption der Geschichten von Dunk und Ei (oder im englischen Original: Dunk und Egg) zu sehen sein. Einen Starttermin gibt es noch nicht.