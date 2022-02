«Kitchen Impossible»: Das sind die beliebtesten Kochsendungen

«Kitchen Impossible»

Tim Mälzer fordert in seiner Koch-Sendung «Kitchen Impossible» andere Profi-Köche zum Duell heraus. In dem erstmals 2014 ausgestrahlten Format reisen die Kontrahenten in zwei unterschiedliche Länder. Dort müssen sie das Gericht eines Spitzenkochs nachkochen, ganz ohne das Wissen über die Zutatenliste. Das Gericht wird dann von Stammgästen, Freunden oder Familienmitgliedern des jeweiligen Kochs, dessen Gericht nachgekocht wurde, bewertet. Wer am Ende am meisten Punkte gesammelt hat, geht als Gewinner aus dem Duell. Die Sendung hat auf der Webseite «Internet Movie Database» eine Bewertung von 8,9 und unterscheidet sich damit deutlich von ihrer Konkurrenz (maximale Bewertung sind 10 Punkte). 2017 und 2018 konnte sich Mälzer ausserdem den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Bestes Factual Entertainment» sichern.