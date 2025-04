«Kitchen Impossible»: Die besonderen Duelle der Jubiläumsstaffel

«Jamie will ich nicht weh tun, ihn will ich nicht schlagen, er ist mein Bruder», sagt der sonst so siegessichere Mälzer ungewohnt zurückhaltend. «Mit ihm ist es, als wenn die Klitschkos gegeneinander in den Ring treten würden. Jetzt haben wir diesen besonderen Moment, dass Jamie und ich ‹gegeneinander› antreten und ich bewundere Jamie aufs Tiefste. Er ist ein grosses Vorbild für mich, auf so vielen Ebenen, insbesondere menschlich.» Die Absicht, eine Folge zusammen zu machen, bestehe bereits seit vier Jahren, fügt Jamie Oliver an.