«Kitchen Impossible»: Staffel neun startet Ende Februar

Tim Mälzer und seine Koch–Kontrahenten schicken sich dabei wieder gegenseitig an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt: Unter anderem warten in Wales, Portugal, Kenia, Südafrika und in Japan die berühmten schwarzen Boxen auf die Kochprofis. In jeder Box befindet sich eine neue Challenge in Form einer Spezialität, die es unter den Bedingungen der Koch–Show nachzukochen gilt.