«Kitchen Impossible» und mehr: Diese Formate zeigen Weihnachtsspecials

«Let's Dance – Die grosse Weihnachtsshow»

Am 22. Dezember (20:15 Uhr bei RTL) wird der «Dancing Star» 2023, Anna Ermakova (23), in «Let‹s Dance – Die grosse Weihnachtsshow» zu sehen sein. Die Gewinnerin der diesjährigen «Let›s Dance»–Staffel tanzt in der Weihnachtsshow erneut mit Valentin Lusin (36). Ebenfalls an den Start gehen der «Dancing Star» aus dem Jahr 2018, Ingolf Lück (65), mit Ekaterina Leonova (36) sowie Sarah Engels (31), die 2016 den zweiten Platz belegte und nun mit Vadim Garbuzov (36) tanzt.