Klaas Heufer-Umlauf beendet seine Show «Late Night Berlin»

Anne Will ist in der letzten Ausgabe auch dabei

Am Ende der Show folgte dann noch ein Einspieler mit Anne Will (59) in einem Lokal. Sie war vor sieben Jahren der erste Gast in «Late Night Berlin» gewesen. Die Polit–Talkerin fragt Klaas Heufer–Umlauf: «Und hast du schon Pläne, willst du irgendwas Neues machen?» Doch bevor Heufer–Umlauf antworten kann, wird das Bild schwarz. Im Abspann blitzte ein Datum auf: 22. April 2025.