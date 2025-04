Klaas Heufer-Umlauf übt Kritik an der AfD

Diese Zeit nutzten die beiden beispielsweise bereits, um ein Gerät namens «Entkräfter Pro Max» vorzustellen, mit dem rechtspopulistische Aussagen einfach entkräftet werden sollten. Im Beitrag «Männerwelten» ging es um sexualisierte Gewalt, in «A Short Story Of Moria» um die Zustände im Flüchtlingslager Moria. 2021 stellten die beiden in Zusammenarbeit mit ProSieben in diesem Rahmen ein rund siebenstündiges Projekt auf die Beine. Unter dem Namen «Pflege ist #NichtSelbstverständlich» wurde der Pflegenotstand in Deutschland thematisiert.