Klaas Heufer-Umlauf wird 40: Fünf spannende Fakten über den Moderator

Der 40–Jährige konnte zudem Kinofilm–Rollen in «Rubbeldiekatz» (2011), «Grossstadtklein» (2013) oder «Die Goldfische»(2019) ergattern. 2019 ging er als Produzent und Hauptdarsteller auch mit seiner eigenen Comedyserie an den Start: In «Check Check» spielte er Jan, einen Mitarbeiter am Security Check im Provinzflughafen seines Heimatortes. Seine Partnerin im echten Leben, Doris Golpashin (43), mimte Jans Jugendliebe Sabine. «Das war schön, das machen wir auch nicht jeden Tag», erklärte Heufer–Umlauf im Interview mit spot on news zum Serienstart. «Wir kennen uns natürlich sehr gut und das hilft eher, wenn man sich nicht auf eine fremde Person einstellen muss. Zudem ist sie eine fantastische Schauspielerin, das hilft mir beim Drehen auch.» Zuletzt übernahm er im Frühjahr 2023 in der ZDF–Miniserie «Der Schwarm» eine Rolle.