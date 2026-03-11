Klage erfolgreich: Vermieter darf Mickey Rourke vor die Tür setzen

Mickey Rourke (73) muss endgültig aus einem gemieteten Haus in Los Angeles ausziehen. «Page Six» berichtet unter Berufung auf Gerichtsunterlagen, dass das Gebäude nun wieder unter der Kontrolle des Vermieters steht. Ein Urteil über das Haus wurde demnach am Montag vor einem Gericht des Los Angeles County in Abwesenheit gefällt.
Laut «Page Six» deutet das darauf hin, dass Rourke «wahrscheinlich nicht erschienen ist, um sich zu verteidigen, oder nicht innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist auf die Klage reagiert hat». Bei dem Fall ging es um die «Übergabe» der Immobilie, nicht um Schadenersatz, heisst es weiter.
Im Dezember wurde Mickey Rourke Medienberichten zufolge per Klage aufgefordert, das Haus innerhalb von drei Tagen zu räumen oder 59.100 Dollar an Mietrückständen zu zahlen. Der Schauspieler soll dann im Januar dabei gesehen worden sein, wie er seine Habseligkeiten aus dem Haus holte, einen Tag später stand angeblich ein Umzugswagen in der Einfahrt.
Von Spenden will Mickey Rourke nichts wissen
Anfang des Jahres fühlte sich der 73–Jährige gezwungen, sich von einer Spendenkampagne zu distanzieren, die offenbar wegen der angeblichen Mietrückstände in seinem Namen gestartet wurde. Der Schauspieler erklärte auf Instagram, er habe «überhaupt nichts» mit der «GoFundMe»–Aktion zu tun und wisse nicht einmal, was eine solche Plattform sei.
«Jemand hat eine Art Stiftung oder Fonds für mich eingerichtet. Und das bin ich nicht, okay?», sagte er in dem Video. Sollte er Geld benötigen, würde er nicht um Almosen bitten – schon gar nicht bei Fremden: «Ich habe zu viel Stolz dafür.» Die Kampagne bezeichnete er als «wirklich peinlich» und «demütigend». Spender forderte er auf, ihr Geld zurückzuverlangen.
Mit seiner Karriere ging es zuletzt bergab
Mickey Rourke wurde in den 1980er–Jahren durch Filme wie «9 1/2 Wochen» (1986) und «Angel Heart» (1987) berühmt. In den 1990er Jahren legte er seinen Beruf als Schauspieler auf Eis, um als Profiboxer durchzustarten. Dabei trug er mehrere Gesichtsverletzungen davon, die er später durch missglückte Schönheitsoperationen zu korrigieren versuchte.
Einen Aufschwung erlebte sein Wirken als Schauspieler allerdings nochmal 2008, als er im Drama «The Wrestler» zu sehen war. Es folgten Rollen in «The Expendables» und «Iron Man 2». Das Comeback blieb aber nur von kurzer Dauer. 2025 musste er nach «bedrohlichem und aggressivem Verhalten» gegenüber einem Mitbewohner vorzeitig die britische Reality–Show «Celebrity Big Brother» verlassen.