Klage erfolgreich: Vermieter darf Mickey Rourke vor die Tür setzen

«Jemand hat eine Art Stiftung oder Fonds für mich eingerichtet. Und das bin ich nicht, okay?», sagte er in dem Video. Sollte er Geld benötigen, würde er nicht um Almosen bitten – schon gar nicht bei Fremden: «Ich habe zu viel Stolz dafür.» Die Kampagne bezeichnete er als «wirklich peinlich» und «demütigend». Spender forderte er auf, ihr Geld zurückzuverlangen.