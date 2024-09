Klage gegen Miley Cyrus: Darum steht Ex Liam Hemsworth im Fokus

Darum geht es in der Klage gegen Miley Cyrus

Laut Dokumenten, die dem US–Portal «TMZ» vorliegen, behauptet Tempo Music Investments, die Hit–Single habe «viele musikalische Ähnlichkeiten» mit Mars‹ Ballade «When I Was Your Man» aus dem Jahr 2012. Die Investmentplattform betont in den Unterlagen, sie besitze einen Anteil der Urheberrechte an Mars› Track, und behauptet, dass Refrain, Harmonie, Melodie, Akkordfolgen und Text von «Flowers» «absichtlich» aus dem Song übernommen worden seien. In der Klage heisst es: «Aufgrund der Kombination und der zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen lässt sich nicht leugnen, dass es ‹Flowers› ohne ‹When I Was Your Man› nicht gäbe.»