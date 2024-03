Klage ihrer Schwester: Herzogin Meghan siegt vor Gericht

Herzogin Meghan (42) hat vor Gericht einen Sieg in einer Verleumdungsklage errungen, die ihre Halbschwester Samantha Markle (59) eingereicht hatte. Das berichtet das «People»–Magazin. Die 59–Jährige behauptete dem Bericht zufolge in der Klage, Meghan habe sie in mehreren Interviews, einschliesslich ihres TV–Auftritts bei Oprah Winfrey (70), verleumdet. Ein Gericht in Florida hat den Fall laut des Berichts nun abgewiesen.