Klage wegen Urheberrechtsverletzung: Hat Beyoncé abgekupfert?

Während Beyoncé, Big Freedia und weitere Beteiligte «zahlreiche Auszeichnungen und beträchtliche Gewinne für ‹Explode› und ‹Break My Soul› sowie das Album ‹Renaissance›, die ‹Renaissance World Tour› und den Film ‹Renaissance: A Film by Beyoncé› erhalten haben, haben Da Showstoppaz nichts bekommen – keine Anerkennung, kein Ansehen, keine Entlohnung irgendeiner Art», sei in der Klage angeführt. Die Gruppe fordere, namentlich genannt zu werden, Vergütungsrechte an «Break My Soul» sowie «Explode» zu erhalten und Tantiemen für künftige Lizenzen an den Songs.