Klage zurückgezogen: Jay-Z spricht von «Sieg»

Jay–Z (55) kann aufatmen: Die Klage gegen den Rapper wegen mutmasslicher sexueller Nötigung einer damals 13–Jährigen wurde am Freitag von den Anwälten der Klägerin zurückgezogen. Die Anwälte Tony Buzbee und Antigone Curis gaben in New York bekannt, dass die Klage «freiwillig und mit Präjudiz–Wirkung» fallengelassen wurde. Eine erneute Klage in dieser Sache ist damit ausgeschlossen.