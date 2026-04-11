Klare Regel für Gäste: Das darf man bei Cameron Diaz zu Hause nicht

So konsequent zieht Cameron Diaz ihre Regel durch

Ihre langjährige Freundin Drew Barrymore bestätigte die Konsequenz der Schauspielerin scherzhaft und fügte hinzu, dass man eigentlich einen «Ganzkörper–Schutzanzug» anziehen müsse, wenn man Diaz besuchen möchte. Die Reaktion der Gastgeberin war jedoch kaum übertrieben, denn Diaz setzte sogar noch einen drauf: «Man muss eigentlich seine Kleidung wechseln, um in mein Haus in New York zu kommen.»