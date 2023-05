Seit 2009 ist TV-Star Horst Lichter (61) mit seiner Nada verheiratet. Bereits in den 1990er Jahren lernte sich das Paar kennen. Nachdem zuletzt Trennungsgerüchte in der Klatschpresse kursierten, hat sich der ehemalige TV-Koch und «Bares für Rares»-Moderator nun mit einem deutlichen Statement in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet.