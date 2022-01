«Klassentreffen der Dschungelstars»: Sarah Knappik sorgt für Wirbel

«Ich will das ruhen lassen», betonte hingegen eine entspannt wirkende Knappik. «Wenn du noch so emotional bewegt bist, musst du daran arbeiten», liess sie Karrenbauer wissen, die daraufhin genervt das Studio verliess und erklärte: «Jetzt will sie es ruhen lassen. Zehn Jahre hat sie uns aber alle dafür benutzt, um als vermeintliches Opfer Geld damit zu machen.» Georgina Fleur (31) schlug sich auf Knappiks Seite: «Du kannst jemand nicht so mobben. Respekt, dass du das verziehen hast.» Karrenbauer beruhigte sich ausserhalb des Studios und kehrte am Ende zu den Promis zurück.