Klassischer Anzug mit Twist: Bella Ramsey überrascht bei den Globes

Bei den 83. Golden Globe Awards am Sonntagabend in Beverly Hills sorgte Bella Ramsey (22) für einen echten Hingucker. Der britische Serienstar erschien in einem von Prada entworfenen Satin–Anzug mit Jacke und Hose, ergänzt durch einen drapierten fuchsiafarbenen Satin–Schal mit asymmetrischen Pressfalten, der dem Outfit eine besondere Note verlieh.
Inspiration aus dem Prada–Archiv
Hinter dem auffälligen Outfit steckt Stylist Fabio Immediato, der seit einigen Jahren mit Ramsey zusammenarbeitet. Dem Magazin «WWD» erklärte er die Idee hinter dem Look: «Für diese Awards–Season war ich auf der Suche nach interessanten Wegen, einen Anzug zu präsentieren, ohne dass er wie ein typischer Anzug aussieht.»
Die Inspiration kam aus den Prada–Archiven. Ein Satin–Schleifen–Detail aus der Herbstkollektion 2019 hatte es Immediato angetan. Gemeinsam mit dem Design–Team überlegte er, wie sich dieses Element «auf modernere, elegantere und zeitgemässere Weise» in einen Look für Ramsey integrieren liesse.
Eine kreative Partnerschaft
Die Partnerschaft zwischen Stylist und Star beschreibt Immediato als aussergewöhnlich harmonisch. «Sobald die Design–Ideen mit der Marke finalisiert sind, bekomme ich die Skizzen, um sie Bella zu präsentieren. Wir gehen sie gemeinsam durch, besprechen Stoffe – und glücklicherweise teilen wir meistens die gleiche Begeisterung für den Look, den wir verwenden wollen», erklärte er «WWD». Das Duo würde dabei «interessantere Schnitte und androgyne Silhouetten» erkunden.
Zweite Globe–Nominierung für Ramsey
Bei der Awards–Zeremonie ging Ramsey dann allerdings leer aus. Nominiert für die Hauptrolle in der zweiten Staffel der HBO–Endzeitserie «The Last of Us», musste sich Ramsey dem einstigen «Better Call Saul»–Star Rhea Seehorn (53) aus der umjubelten Serie «Pluribus» geschlagen geben.