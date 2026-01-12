Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Klassischer Anzug mit Twist: Bella Ramsey überrascht bei den Globes
«The Last of Us»-Star glänzt in Prada

Klassischer Anzug mit Twist: Bella Ramsey überrascht bei den Globes

Bei den Golden Globes 2026 sorgte Bella Ramsey für einen echten Wow–Moment. Der «The Last of Us»–Star trug ein massgeschneidertes Ensemble von Prada, das einen klassischen Anzug mit einem markanten fuchsiafarbenen Satin–Schal kombinierte.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Bella Ramsey bei den 83. Golden Globe Awards.
Bella Ramsey bei den 83. Golden Globe Awards. imago images/AFF-USA / OConnor-Arroyo

Bei den 83. Golden Globe Awards am Sonntagabend in Beverly Hills sorgte Bella Ramsey (22) für einen echten Hingucker. Der britische Serienstar erschien in einem von Prada entworfenen Satin–Anzug mit Jacke und Hose, ergänzt durch einen drapierten fuchsiafarbenen Satin–Schal mit asymmetrischen Pressfalten, der dem Outfit eine besondere Note verlieh.

Inspiration aus dem Prada–Archiv

Hinter dem auffälligen Outfit steckt Stylist Fabio Immediato, der seit einigen Jahren mit Ramsey zusammenarbeitet. Dem Magazin «WWD» erklärte er die Idee hinter dem Look: «Für diese Awards–Season war ich auf der Suche nach interessanten Wegen, einen Anzug zu präsentieren, ohne dass er wie ein typischer Anzug aussieht.»

Die Inspiration kam aus den Prada–Archiven. Ein Satin–Schleifen–Detail aus der Herbstkollektion 2019 hatte es Immediato angetan. Gemeinsam mit dem Design–Team überlegte er, wie sich dieses Element «auf modernere, elegantere und zeitgemässere Weise» in einen Look für Ramsey integrieren liesse.

Eine kreative Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen Stylist und Star beschreibt Immediato als aussergewöhnlich harmonisch. «Sobald die Design–Ideen mit der Marke finalisiert sind, bekomme ich die Skizzen, um sie Bella zu präsentieren. Wir gehen sie gemeinsam durch, besprechen Stoffe – und glücklicherweise teilen wir meistens die gleiche Begeisterung für den Look, den wir verwenden wollen», erklärte er «WWD». Das Duo würde dabei «interessantere Schnitte und androgyne Silhouetten» erkunden.

Zweite Globe–Nominierung für Ramsey

Bei der Awards–Zeremonie ging Ramsey dann allerdings leer aus. Nominiert für die Hauptrolle in der zweiten Staffel der HBO–Endzeitserie «The Last of Us», musste sich Ramsey dem einstigen «Better Call Saul»–Star Rhea Seehorn (53) aus der umjubelten Serie «Pluribus» geschlagen geben.

Von SpotOn vor 1 Stunde
Themen per E-Mail folgen