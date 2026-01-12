Klassischer Anzug mit Twist: Bella Ramsey überrascht bei den Globes

Eine kreative Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen Stylist und Star beschreibt Immediato als aussergewöhnlich harmonisch. «Sobald die Design–Ideen mit der Marke finalisiert sind, bekomme ich die Skizzen, um sie Bella zu präsentieren. Wir gehen sie gemeinsam durch, besprechen Stoffe – und glücklicherweise teilen wir meistens die gleiche Begeisterung für den Look, den wir verwenden wollen», erklärte er «WWD». Das Duo würde dabei «interessantere Schnitte und androgyne Silhouetten» erkunden.