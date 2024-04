Klaus Otto Nagorsnik: «Gefragt - Gejagt»-Jäger ist tot

«Gefragt – Gejagt»–Familie trauert um den «Bibliothekar»

Seit dem Jahr 2014 war Nagorsnik in der Quizsendung zu sehen. Als sogenannter «Jäger» machte er dort den Kandidatinnen und Kandidaten das Leben schwer, und glänzte mit seinem beeindruckenden Allgemeinwissen. «Gefragt – Gejagt»–Moderator Alexander Bommes (48) erklärte in einem Statement: «Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen».