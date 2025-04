Klaus-Peter Wolf: «Lokalverbot im Café ten Cate wäre eine Katastrophe»

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gibt der Bestsellerautor Einblicke in seinen kreativen Prozess und die Transformation seiner Geschichten vom Papier auf den Bildschirm. Doch was genau bedeutet es für einen Schriftsteller, wenn die von ihm erschaffenen Figuren plötzlich in einem völlig anderen Medium leben? Wie beeinflusst die Zusammenarbeit mit Filmschaffenden seine eigene Arbeit? Und vor allem, was macht seine Kriminalromane zu einem einzigartigen Erlebnis? Klaus–Peter Wolf gibt im Gespräch nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern reflektiert auch, welche grosse Rolle ein kleines Café im ostfriesischen Städtchen Norden für seinen Schaffensprozess spielt.