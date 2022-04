Klaus Schulze: Komponist und Elektropionier ist tot

Klaus Schulze ist tot. Der Musiker, Komponist und Produzent starb am Dienstag (26. April) nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren. Das gab Frank Uhle, Manager der Plattenfirma SPV Schallplatten, am Mittwoch bekannt. «Wir waren schockiert und traurig über die Nachricht von Klaus Schulzes plötzlichen Tod», heisst es in dem Statement.