Klaus Steinbacher: Darum hat er sich am «Sisi»-Set kaputtgelacht

In einer Historienserie ist das Kostümdesign sehr wichtig. Welche Looks haben Sie getragen und wie haben Sie sich damit gefühlt?

Steinbacher: Das Besondere an Georg ist, dass er sich in verschiedenen Welten bewegt: Er ist ein Graf und wir sehen ihn dementsprechend gekleidet bei offiziellen Anlässen, auf einem Ball und in der Oper zum Beispiel. Gleichzeitig packt er aber auf seinem Pferdehof mit an und wir sehen ihn in Stallklamotten Hufe schmieden und Stall ausmisten. Und dann ist er noch Jockey und reitet Pferderennen, das natürlich in klassischem Jockey–Outfit. Mir persönlich hat es Spass gemacht, all diese unterschiedlichen Kostüme zu tragen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass sich Georg in den Stallklamotten am wohlsten fühlt.