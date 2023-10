Klein, aber fein: Dieses Accessoire macht jede Frisur zum Hingucker

Im Dutt

«The Crown»–Star Vanessa Kirby (35) etwa zeigte zuletzt, wie sich die Schleife in einen eleganten Dutt integrieren lässt. Bei der Fashion Week in Paris trug sie zum edlen, schwarzen Spitzenkleid eine strenge und glatte Hochsteckfrisur, in der ein schwarzes Haarband eingearbeitet war. Die kleine Schleife war bereits am Zopfgummi befestigt, was das Styling unter Umständen erleichtern kann.