«Klein gegen Gross»: Ersatz für die verletzte Senta Berger

Vermutlich weil sich Berger kürzlich bei einem Sturz schwer verletzt hat und die Show zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgezeichnet war, wird die Schauspielerin nicht zu sehen sein. Sie hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen und musste operiert werden. Ihr Sohn Simon Verhoeven (53) gab jedoch Entwarnung. «Es geht ihr den Umständen entsprechend gut», sagte er vor wenigen Tagen «Brisant».