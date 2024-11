Kleine Häppchen aus den Alpen: Drei Rezepte für österreichische Tapas

Nun alle Erdäpfel in die Brühe geben und weich dünsten, anschliessend durch ein Sieb abseihen und dabei die Flüssigkeit in einer Schüssel auffangen. Mit einem Erdäpfelstampfer die Erdäpfel zerdrücken. Die speckigen Erdäpfel sollten noch in Stücken zu sehen und die mehligen Erdäpfel zerstampft sein. Das Erdäpfelgulasch mit der aufgefangenen Erdäpfelbrühe auf die gewünschte Konsistenz bringen.