«Kleine OP gehabt»: Collien Fernandes meldet sich aus dem Krankenhaus

Im Interview mit der «Bild»–Zeitung verriet Collien Monica Fernandes Anfang Oktober zu ihren Zukunftsplänen: «Ich habe mir überlegt, nebenbei noch Journalismus an der Fern–Uni zu studieren. Das wäre toll, wenn ich nebenbei noch ein bisschen auf dem Traumschiff studieren könnte.» Zudem sei sie «auf jeden Fall» bereit für eine neue Liebe. «Ich würde auch gerne mal schauen, was so auf dem Dating–Markt los ist. Auf der Strasse jemanden ansprechen, würde ich aber eher nicht.» Dating–Apps seien deshalb eine Option für sie. «Ich finde das super spannend! Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war.»