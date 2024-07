Kleines Tänzchen inklusive: Snoop Dogg trägt die olympische Fackel

Für ihn mache die Erinnerung an Muhammad Ali (1942–2016) den Fackellauf zu einem besonderen Moment. Die an Parkinson erkrankte Boxlegende hatte die Fackel 1996 mit zitternder Hand emporgehoben, die Bilder waren um die Welt gegangen. «Es war für uns alle sehr emotional zu sehen, wie der Champion die Fackel in der Hand hielt und sie nach oben trug. Genau so fühlt es sich für mich an. Meine eigene Version davon», erklärte Snoop Dogg.