«Kleo» und mehr: Die Serien-Highlights im Juli

Hinter der neuen, zehnteiligen Show des Streamingdienstes Apple TV+ steckt die legendäre Produktionsfirma A24, die in der Vergangenheit für smarte Hits wie «Everything Everywhere All at Once» oder die Teenie–Serie «Euphoria» verantwortlich zeichnete. «Sunny» ist in den Hauptrollen exzellent besetzt mit dem ehemaligen «Parks and Recreation»–Star Jones und dem japanischen Darsteller Hidetoshi Nishijima, bekannt aus dem Oscar–prämierten Indie–Drama «Drive My Car».