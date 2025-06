Klima-Event in London: Prinz William kündigt Brasilien-Reise an

Prinz William (43) hat am Dienstag bei einem Auftritt in London seine erste Brasilien–Reise offiziell bestätigt. Während des «Leading with Impact»–Events im Rahmen der aktuellen London Climate Action Week verkündete der britische Thronfolger, dass er diesen Herbst nach Rio de Janeiro fliegen wird, um dort den Earthshot Prize zu verleihen.