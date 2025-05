Klinik! Jan Ullrich wurde von einem Auto angefahren

Eigentlich sollte Ullrich am Samstag und Sonntag beim Sportsender «Eurosport» im Anschluss an die Übertragungen der Etappen des am Freitag gestarteten diesjährigen Giro d'Italia als Gast in der Sendung «Velo Club» auftreten. Doch die Auftritte in der Live–Show müssen nun wegen des Unfalls abgesagt werden, wie der Sender ausserdem mitteilte. Er wolle aber sein Besuch im Studio baldmöglichst nachholen, heisst es weiter. Nach Informationen des Sportsenders sei Ullrich auch am Freitagabend noch im Krankenhaus gewesen.