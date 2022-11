Klitschko, Pocher und Co.: Promis trauern um Rainer Schaller

Die Tragödie von Rainer Schaller und seiner Familie

McFit hat am vergangenen Freitag den Tod von Rainer Schaller und seines Sohnes in einem Statement bestätigt. «Mit grosser Bestürzung haben wir die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Gründer Rainer Schaller und sein Sohn als Verstorbene des Flugzeugabsturzes in Costa Rica identifiziert wurden», hiess es in einem Instagram-Beitrag der Fitnesscenter-Kette. Auch Schallers Lebensgefährtin und deren Tochter waren mit an Bord des Flugzeugs und werden weiterhin vermisst, ebenso wie «einer unserer Kollegen sowie der Pilot», schrieb McFit weiter.