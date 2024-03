Klopapier-Hamstern und Co.: Das erschien uns vor vier Jahren «normal»

In dieser Woche jährt sich der Beginn des ersten Corona–Lockdowns zum vierten Mal. Am 22. März 2020 traten zahlreiche Einschränkungen im öffentlichen Leben in Kraft und plötzlich waren Begriffe wie Kontaktverbot, Hygienemassnahmen und Inzidenzwerte nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Es war normal, im Supermarkt leere Regale vorzufinden, wenn man eigentlich dringend Klopapier brauchte und Hashtags wie #stayathome oder #flattenthecurve waren in den sozialen Medien geflügelte Worte, die uns dazu aufriefen, uns freiwillig in Isolation zu begeben.