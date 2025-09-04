Klum-Ex Vito Schnabel: Seltener Auftritt mit Ehefrau Helena

Das Paar – er im klassischen Anzug und ohne Krawatte und sie in einer knallpinken, schulterfreien Robe mit glitzernden Silberapplikationen – präsentierte sich als innige Einheit und küsste sich vor den Fotografen sogar zärtlich. Seit ihrer Hochzeit im Juli 2024 haben sich die beiden nur selten öffentlich gezeigt.