«Knall» und «Rauchwolke»: Ina Aogo meldet sich aus Dubai

Viele beliebte Influencerinnen und Influencer leben mit ihren Familien in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sind damit aktuell auch nah dran am eskalierenden Konflikt in Nahost. Einige berichten von beunruhigenden Erfahrungen, aber auch grossem Vertrauen in die Sicherheitssysteme vor Ort.
Ina Aogo berichtet von «Knall» und «Rauchwolke» über dem Haus
Ina Aogo, ihr Ehemann Ex–Fussballstar Dennis Aogo und die beiden gemeinsamen Kinder leben seit 2021 in Dubai. Seit Samstag berichtet die Influencerin von bedrohlichen Situationen. «Ich kann das nicht glauben ... was passiert hier», schreibt sie in einer Story und zeigt eine kleine Wolke am blauen Himmel über ihrem Zuhause. «Über unserem Haus ist gerade eine Bombe abgefangen worden», erzählt sie geschockt. «Das ganze Haus hat vibriert.»
Auf einmal habe sie einen «Knall» gehört« und erst an die Baustelle nebenan gedacht, doch das Geräusch sei »irgendwie anders gewesen«, erzählt sie in der nächsten Story weitere Details. Dann hätten sie nur noch die »Rauchwolke« gesehen. Anschliessend berichtete sie aus dem Supermarkt: »Ihr glaubt nicht, was hier los ist. Es ist eine Riesenschlange, das habe ich so noch nicht gesehen.« Das bringe ihr »so ein bisschen Corona–Vibes", sagt Ina Aogo.
In einem Post fasst sie schliesslich zusammen, dass die Familie nun doch nicht im Haus geblieben ist. «Wir haben entschieden, mit der Familie für heute Nacht etwas ausserhalb zu fahren und woanders zu schlafen. Da wir in der Nähe einer Militärbasis wohnen, hört man die Geräusche vom Abfangen sehr deutlich und ich möchte das einfach nicht die ganze Zeit hören.» Unterwegs hätten sie «ein paar Sachen fliegen sehen», beschreibt sie weiter.
«Uns geht es gut, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich melde mich morgen wieder bei euch. Passt auf euch auf. Es wird alles wieder gut werden», macht sie sich Mut.
Georgina Fleur ist in Thailand, ihre Tochter in Dubai
Georgina Fleur und ihre Tochter leben seit 2020 ebenfalls in Dubai. «Gott schütze und segne die Vereinigten Arabischen Emirate, unsere Heimat, mein Herz ist bei euch», schreibt die Influencerin in einer Story. In einer weiteren gibt sie Entwarnung: «Macht euch keine Sorgen, die Baby und ich sind in Sicherheit».
Konkret sei das Kind «in der sichersten Umgebung in Dubai untergebracht, mit Kino, Bunker und Co.» Es sei für alles gesorgt. Offenbar kümmert sich Prinz Marcus um das Mädchen, während Georgina arbeitet. «Meine Tochter bekommt dank dir nichts mit von dem ganzen Chaos!», schreibt sie und weiter: «Leider bin ich beruflich in Thailand gestrandet, natürlich bin ich extrem besorgt».
Fiona Erdmann fühlt sich trotz allem sicher
Fiona Erdmann lebt mit ihrer Familie schon viele Jahre in Dubai. Auch sie teilt in ihren Stories mit, dass es allen gut gehe. «Wir sind zuhause. Die Kinder schlafen...» Sie lebe nun seit neun Jahren in Dubai und habe so eine Situation nicht nicht erlebt. «Ich vertraue Dubai und ich weiss, dass wir hier sicher sind», heisst es in der nächsten Story. «Natürlich bin ich Mutter von drei Kindern und so etwas geht nicht spurlos an mit vorbei», gibt sie zu. Auch sie habe Raketen am Himmel gesehen.
An die Urlauber im Land gerichtet, sagt sie: «Passt auf euch auf! Bleibt zuhause und seid vorsichtig. Ich drücke uns allen die Daumen, dass hier weiterhin alles ruhig bleibt.»
Sarah Harrison ist in Dubai, Dominik in Frankreich
Sarah und Dominic Harrison leben mit den inzwischen drei gemeinsamen Töchtern seit 2020 in Dubai. Die erfolgreiche Influencerin (3,1 Mio. Follower) meldet sich in ihren Instagram–Stories zu Wort: Mit einem weinenden Emoji schreibt sie zu einer Nachrichtenseite, die Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate – zu denen Dubai gehört – meldet: «Alles ist gut bei uns – bin mit Freunden».
Ausgerechnet jetzt ist die Familie getrennt: Während Sarah mit zwei Töchtern in Dubai geblieben ist, begleitete Ehemann Dominic die älteste Tochter nach Frankreich. Wie er in einer Instagram–Story erzählt, «dreht sich hier alles nur ums Cheerleading». In der nächsten Story meldet er sich zum Thema Dubai: «Für alle die gefragt haben, wie es meiner Familie geht: Grosses Danke erstmal! Es geht ihnen gut und sie sind in Sicherheit.» Weiter schreibt er: Die Situation vor Ort sei nicht so intensiv, wie sie in manchen Berichten dargestellt werde. «Nichtdestotrotz beobachten wir die Entwicklung aufmerksam und handeln verantwortungsvoll. Vorbereitung ist wichtig – aber ohne Hysterie.»
Israel und die USA haben am Samstagmorgen Ortszeit einen Angriff auf Iran gestartet. Iran reagierte unter anderem mit Angriffen auf US–Militärbasen in den umliegenden Ländern.