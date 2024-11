Poptitan hat sechs Kinder

Knallharte Erziehung? So ist Dieter Bohlen als Vater

Dieter Bohlen ist als Vater offenbar nicht so tough wie in seinen Castingshows. In einem Interview hat er nun offen über seine Beziehung zu seinen Kindern gesprochen und auch zugegeben, was ihn zu einem «schlechten Vater» macht.