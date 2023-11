Knallhartes Workout: David Beckham bringt Victoria an ihre Grenzen

Auf einem Bild zu sehen: Die völlig erschöpfte Victoria, die wie ohnmächtig auf dem Boden des Fitnessstudios liegt. David Beckhams schnippischer Kommentar zu dem sportlichen Trauerspiel: «Meine Frau ist ja nicht dramatisch oder so – aber das hier ist heute Morgen passiert.» Auch die Gedanken seiner Liebsten will Becks in diesem Moment gelesen haben: «Ich will schlafen!» Auf einem zweiten Foto von der anstrengenden Session scheint sich Victoria immerhin aus eigener Kraft in die stabile Seitenlage gebracht zu haben...